Смоленск, 20 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. На четырёхлетнюю девочку в Смоленске во время прогулки напал её домашний питбуль и нанёс травмы лица, сообщает «РЕН ТВ».

Marcus Brandt/Global Look Press

По данным журналистов, 18 ноября ребёнок гулял вместе с собакой рядом с домом на улице Белинского в Смоленске, внезапно животное вцепилось малышке в лицо. С травмами девочку доставили в больницу, её состояние не уточняется.

В отношении родителей составили протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Смоленской области, ребёнок воспитывается в многодетной семье, родители характеризуются положительно. Также в квартире проживают три собаки: питбуль, покусавший девочку, и две дворняги.

Как ранее сообщало ИА Регнум, стая бродячих собак в якутском посёлке Чульман напала на 12-летнюю девочку. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии с множеством рваных ран. Уточняется, что животные успели снять с ребёнка скальп.

18 марта в Красноярском крае ребёнок едва не лишился глаза из-за нападения бродячей собаки. Животное накинулось на мальчика возле школы, когда он возвращался домой.