Нерюнгринский район, Якутия, 7 октября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Стая бродячих собак в якутском посёлке Чульман напала на 12-летнюю девочку — ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии с множеством рваных ран. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Якутии.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Девочка 2012 года рождения доставлена скорой помощью и госпитализирована в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ с множественными рваными ранами. Состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое. В настоящее время врачи делают всё возможное для спасения ребёнка», — отмечено в публикации.

По информации местного Telegram-канала «Сапа Медиа», девочку удалось спасти от разъярённых дворняг благодаря усилиям её отца и случайного прохожего. Уточняется, что животные успели снять с ребёнка скальп.

Журналисты отметили, что сотрудники Следственного комитета начали проверку, на месте происшествия работает оперативная группа.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября собаки покусали мальчика и двух девочек в Иркутской области. Школьники шли на уроки, но внезапно на них напали собаки и причинили им травмы. Родители с детьми обратились к врачам.

В конце июня на девятилетнего мальчика в Забайкальском крае напала стая собак. Животные покусали ребёнка, и он попал в реанимацию.