Москва, 19 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Российская оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской и Сумской областях, сообщает 19 ноября Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» поразили формирования 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

За минувшие сутки украинские подразделения в Курской области потеряли до 320 бойцов, два танка, бронетранспортёр, 15 боевых бронированных машин, десять автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станцию радиоэлектронной борьбы.

Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на указанном направлении противник потерял более 33 990 военных.

15 ноября ИА Регнум передавало, что ВС России уничтожили военных ВСУ в районе села Чернацкое Сумской области. Координаты дислокации бойцов ВСУ в ходе разведки обнаружили военные 349-го мотострелкового полка «Ахмат».