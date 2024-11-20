Курск, 20 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Американский наёмник Робер Вертман заочно арестован в России по обвинению в совершении теракта и убийства в Курской области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ходатайству следователя СК РФ суд заочно арестовал наёмника из США. Он также обвиняется в покушение на убийство двух или более лиц, незаконном пересечении границы, посягательстве на жизнь и применении насилия к представителю власти и в совершении ряда иных преступлений.

«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению», — добавили в ведомстве.

Ранее следователи заочно возбудили уголовное дело в отношении Вертмана.

Как ранее передавало ИА Регнум, 7 ноября Генпрокуратура России объявила о том, что новозеландского наёмника ВСУ Джордана О’Брайена заочно осудят за вторжение в Курскую область. По версии следствия, в апреле 2022 года О’Брайен прибыл на территорию Украины и вступил в наёмническую группировку «Тёмные ангелы». В сентябре его объявили в международный розыск и заочно арестовали.