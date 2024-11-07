Москва, 7 ноября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Наёмник ВСУ, гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайен предстанет перед судом в Курской области за участие в украинском вторжении в регион. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба Генпрокуратуры России.

Генпрокуратура России Джордан О’Брайен

По версии следствия, в апреле 2022 года О’Брайен прибыл на территорию Украины и вступил в наёмническую группировку «Тёмные ангелы». Он воевал против российских военных и мирных жителей и получал за это вознаграждение, эквивалентное 450 тыс. рублей в месяц.

«В августе 2024 года иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооружённом конфликте на стороне противника», — говорится в сообщении.

В сентябре 36-летнего наёмника объявили в международный розыск и заочно арестовали за участие в вооружённом конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении О’Брайена. Дело рассмотрит Курский областной суд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее СК информировал, что украинского наёмника О’Брайена из Новой Зеландии подозревают в убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном обращении с оружием, незаконном пересечении границы и других преступлениях. По данным следствия, он был инструктором украинских подразделений, а затем принял участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника.