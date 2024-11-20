Севастополь, 20 ноября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Пункт временного размещения (ПВР) открыт властями в кинотеатре «Москва» в Севастополе для жителей многоэтажного дома, в котором произошёл пожар. Об этом сообщил 20 ноября губернатор города Михаил Развожаев.

МЧС РФ

Его развернули для тех людей, чьи квартиры оказались повреждены.

«Разворачивается пункт временного размещения для людей в кинотеатре «Москва». Будем решать вопрос по дальнейшему размещению людей, квартиры которых пострадали», — написал глава города в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября в в многоэтажном доме на улице Хрусталёва в Севастополе вспыхнул пожар. Огонь начался с квартиры на втором этаже и распространился по балконам.

Из дома были эвакуированы 23 человека. В результате случившегося, по данным Развожаева, погиб один человек. МЧС проинформировало, что открытое горение в доме ликвидировано, и пожарные продолжили проливку конструкций.