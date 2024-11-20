Севастополь, 20 ноября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Жертвой пожара, вспыхнувшего в многоэтажном доме на улице Хрусталёва в Севастополе, стал один человек. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил 20 ноября в Telegram-канале.

МЧС РФ

Ранее о пожаре информировали в МЧС. На втором этаже пятиэтажки загорелась квартира, огонь распространился по балконам. Из дома эвакуировали 23 человека.

«К сожалению, есть один погибший — пожилой мужчина, его личность сейчас устанавливается», — написал Развожаев.

По предварительной информации, пожар затронул восемь квартир.