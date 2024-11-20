Москва, 20 ноября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Обновление российской ядерной доктрины обесценивает попытки Запада нанести РФ стратегическое поражение, а также в целом исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

Александр Щербак/ТАСС

«Заявление президента России Владимира Путина о внесении изменений в «Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» было встречено Западом настороженно. Там понимают, что объявленные Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране «стратегического поражения», а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя», — сказал он.

Он уточнил, что Запад в настоящее время вынужден признать, что решимость Путина твёрдо отстаивать коренные интересы страны всеми имеющимися средствами сужает для Вашингтона и Брюсселя пространство для манёвра.

Как передавало ИА Регнум, Нарышкин также заявил, что попытки стран НАТО обеспечить удары ВСУ дальнобойными западными баллистическими ракетами вглубь территории России не останутся безнаказанными.

19 ноября Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Согласно документу, теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.