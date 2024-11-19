Москва, 19 ноября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Бизнес-тренер филиала «Газпром Корпоративный институт» лишилась более 4 млн рублей из-за подставных «инкассаторов», которые убедили её положить свои деньги на якобы безопасный счёт, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Так 18 ноября бизнес-тренер Ирина Б. (имя изменено) обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам женщины, в октябре ей написал якобы её руководитель, который предупредил, что в ближайшее время с ней должны связаться «сотрудники ФСБ». После этого Ирине действительно поступил звонок, как утверждалось, от представителя спецслужбы, который убедил её в необходимости перевести деньги на «безопасный счёт».

Ирина отправилась в банк и сняла со счёта 2 200 000 рублей. Вскоре к ней прибыл «курьер», который забрал средства. Мошенники убедили женщину повторить схему ещё раз и в этот раз выманили у Ирины 1, 8 млн рублей.

Только к середине ноября бизнес-тренер поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что известного художника мошенники обманули на 5 миллионов рублей с помощью дипфейка мэра Москвы Сергея Собянина.