Москва, 1 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. У знаменитого советского и российского художника мошенники выманили более пяти млн рублей, создав дипфейк мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил источник ИА Регнум.

Алексей Майшев/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

30 сентября 81-летний художник-минималист обратился в полицию, рассказав, что в начале месяца с ним якобы связался московский градоначальник, а затем после череды знакомств с «сотрудниками ФСБ» он лишился более 5 млн рублей.

Так, 5 сентября мужчине позвонила с неизвестного номера женщина, которая представилась секретарём Сергея Собянина. Вежливо поинтересовавшись, свободен ли в данный момент художник, чтобы переговорить с «мэром», она пообещала скорый звонок. И действительно, вскоре художнику перезвонили по видеосвязи в мессенджере. Ответив на звонок, мужчина увидел перед собой самого «Сергея Собянина». Что мэр сгенерирован искусственным интеллектом, деятель изобразительных искусств не догадался.

Поддельный мэр заявил, что «неонацисты похитили из казны города 1 млрд рублей», а 30 млн якобы украл сам художник и отправил прямиком на Украину. Более того, якобы в это время уже идёт проверка в отношении мужчины, но «Собянин» за него поручился, и правоохранители хотят с ним сотрудничать для поиска реального преступника.

81-летний художник тут же согласился, «Собянин» ещё немного поговорил с ним об изобразительном искусстве и пообещал в конце сентября встретиться с известным минималистом лично, приведя с собой заодно журналистов.

Далее художнику уже начали звонить сотрудники «ФСБ» и «службы безопасности банка». Мужчину убедили, что важно снять все деньги со счетов, так как мошенники якобы могли получить к ним доступ. В общей сложности в течение нескольких дней художник снял со счетов и вынес из дома более 5 269 000 рублей. Деньги его вынудили передать «агенту ФСБ», который скажет кодовое слово «пейзаж».

Заподозрил неладное пенсионер только после того, как в назначенный день встречи «Сергей Собянин» не явился.

По факту мошеннических действий правоохранители начали проверку.

25 сентября эксперты РАНХиГС предупредили россиян, что осенью их ждёт огромная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. Заведующий лабораторией Геннадий Слышкин отметил, что программы для создания дипфейков стали более доступными. Также эксперт предположил, что волна мошеннических атак связана с финансовым кризисом на Украине. По его словам, для аферистов поступления от обманутых граждан являются хорошей «денежной подпиткой».