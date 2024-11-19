Москва, 19 ноября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Власти Астраханской области предупредили жителей об угрозе атаки беспилотников. Предупреждение действует на территории Ахтубинского района.

Иван Шилов ИА Регнум

«Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки», — написал глава района Владимир Михед в своём Telegram-канале.

Вооружённые силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России с помощью беспилотников. Как отмечал российский МИД, террористические атаки осуществляются по гражданским объектам.

Минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа. За ночь было сбито 12 дронов: 11 БПЛА нейтрализовали в Ростовской области, ещё один — в Белгородской.