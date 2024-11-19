Ульяновск, 19 ноября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Пожар произошёл в Ульяновске в здании Института гражданской авиации, сообщает 19 ноября Telegram-канал «112».

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«На месте работают силы МЧС. Кровля полыхает открытым огнём», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, накануне пожар вспыхнул на территории Центральной городской больницы № 3 в Екатеринбурге, он распространился на площади 200 квадратных метров. Персонал и пациентов эвакуировали.

В июле в Засвияжском районе Ульяновска произошёл хлопок в многоквартирном доме, после чего в одной из квартир начался пожар. В результате погибли три человека, включая ребёнка. Было возбуждено уголовное дело.