Екатеринбург, 18 ноября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на территории Центральной городской больницы №3 Екатеринбурга, он распространился на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили 18 ноября в пресс-службе Главного управления МЧС России.

Кадр из видео

Здание находится на улице Братьев Боковых. В своём Telegram-канале управление МЧС уточнило, что на месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930015" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры мощного пожара в екатеринбургской поликлинике

По информации ведомства, огонь охватил кровлю. В МЧС отметили, что сейчас проводится эвакуация посетителей и пациентов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в подмосковном Одинцово произошёл пожар в центре для пострадавших от насилия женщин с детьми двух-трёх лет. Здание арендовал благотворительный фонд. По данным МЧС, в доме находились 26 человек, из них 18 — дети.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/9NPdrZYWK" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Крыша поликлиники загорелась в Екатеринбурге

Для ликвидации возгорания привлекались 15 специалистов и три единицы техники. Постояльцев учреждения разместили в соседних домах. Глава городского округа Одинцово Андрей Иванов уточнил, что пожар могло вызвать короткое замыкание обогревателя.

13 ноября произошёл пожар в московском общежитии. Из горящего здания спасли более 240 человек. Очаг возгорания был на первом этаже, с него огонь распространился до второго. Часть людей были заблокированы и просили помощи из окон.