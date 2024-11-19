Москва, 19 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Планирование и проведение у границ России потенциальным противником крупномасштабных военных учений является основной опасностью для страны, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина, который размещён на официальном портале правовой информации.

NATO

«Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в угрозы Российской Федерации, являются планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабный военных учений вблизи границ РФ», — сказано в тексте обновлённой ядерной доктрины.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября российский лидер подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Согласно тексту документа, базовый принцип доктрины не изменился.

Он гласит, что ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако в связи с новыми реалиями мирового геополитического пространства, а также возникновения новых военных угроз и рисков России было необходимо уточнить условия, при которых допустимо применение ядерного оружия.

Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Кроме того, был дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых необходимы указанные действия.

Обновлённая редакция ядерной доктрины предполагает, что агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.