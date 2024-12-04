Москва, 4 декабря, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Россия переживает настоящий бум внутреннего туризма. По оценке Минэкономразвития, число турпоездок по стране только в период с мая по сентябрь 2024 года приблизилось к 42 млн. Высокий интерес к путешествиям по России объясняется расширением туристической инфраструктуры, а также появлением новых предложений и форматов для отдыха. По всей стране строятся новые отели, открываются комфортабельные турбазы, рестораны и другие точки притяжения.

Правительство Камчатского края Туристы на Камчатке

Развивать туриндустрию в России помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В нём заложены самые разные инструменты господдержки: субсидии, льготные кредиты, инвестиционное софинансирование и многое другое.

Так, в 2024 году регионы впервые стали получать финансовую поддержку туротрасли в рамках единой субсидии (до этого субъектам выделяли четыре разных субсидии: на создание туристического кода территории, оборудование пляжей и национальных туристических маршрутов и организацию событийных мероприятий). Средства, выделенные по единой субсидии, регионы могут направить на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов (в том числе изготовление и установку элементов навигации на таких маршрутах и создание туристско-информационных центров), закупку туристического оборудования и снаряжения, строительство кемпингов, обустройство туристских центров городов.

Кроме того, из средств субсидии можно профинансировать некапитальные причальные сооружения и проведение различных фестивалей. Механизм субсидирования позволяет регионам самостоятельно определять и поддерживать приоритетные для конкретной территории направления. Очередной отбор проектов на предоставление субсидии уже стартовал, прием заявок продлится до 6 декабря 2024 года. Проекты отбираются сразу на три года — с 2025-го по 2027-й, ежегодный объем субсидии суммарно будет составлять 9 млрд рублей.

К примеру, по итогам предыдущего конкурсного отбора в Мордовии поддержку получили 10 проектов по трём направлениям: приобретение туристского оборудования, разработка новых маршрутов и создание кемпингов. Благодаря выделенным средствам туроператор «Юнион» приобрел профессиональные радиогиды, а конноспортивный клуб «Импульс» обновил оборудование для походов верхом. Кроме того, планируется обустройство тропы у озера Инерка, которое часто называют жемчужиной Мордовии. Также в республике появится четыре кемпинг-стоянки. Все проекты будут реализованы до конца года.

А в Новороссийске одобрение получила заявка на создание нового туристического маршрута «Знакомство с Парк Home», который представляет собой восстановленный терренкурный маршрут начала ХX века.

«Хотим обустроить этот маршрут для комфортного его прохождения как индивидуальными туристами, так и туристическими группами», — говорит Виктория Пархоменко — представитель компании, получившей субсидию.

Сайт арт-парка Park Home «Знакомство с Парк Home»

Уже к новому сезону маршрут примет первых гостей: здесь появится система навигации, скамейки и беседки для отдыха, лежаки в зоне фудкорта, качели с видом на парк и другие локации.

Дополнительное финансирование получают и проекты по строительству модульных отелей и гостиниц. Так, по нацпроекту на конкурсной основе создателям таких средств размещения компенсируют до 50% общей стоимости проекта. В 2023–2024 гг. из федерального бюджета на программу было выделено 18 млрд рублей. Уже поддержано более 630 проектов в 61 регионе с номерным фондом 14,5 тыс. номеров (51,4% заявок). Подробнее о рынке глэмпингов в нашем материале. (ссылка)

Для более крупных инвесторов в строительство и реконструкцию туристических объектов предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредиту. В уполномоченных банках она теперь рассчитывается так: 3% годовых + 30% от ключевой ставки ЦБ РФ.

Причем по поручению президента Владимира Путина эта программа расширена. Теперь льготное кредитное финансирование возможно направить не только на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов, но и на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.

Благодаря такой поддержке, например, в Хабаровске появился многофункциональный комплекс с водно-оздоровительным центром.

«В рамках программы льготного кредитования крупных отелей инвестору был предоставлен льготный заем, а также одобрена субсидия для строительства коммунальной инфраструктуры в размере 307,8 млн рублей. Созданы новые рабочие места, бюджетная эффективность проекта — прогнозируемые платежи в консолидированный бюджет края — более 4,5 млрд рублей», — подчеркнула министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. В эксплуатацию также введен современный четырехзвездочный отель Ruma на 170 номеров.

Кроме того, по нацпроекту для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты — отели и другие средства размещения — введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать в течение пяти лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

На популяризацию внутреннего туризма также работает Корпорация «Туризм.РФ», созданная в 2020 году. В частности, корпорация координирует программу субсидирования процентной ставки по льготным кредитам для крупных туристических объектов и выступает государственным соинвестором, входя в уставный капитал совместных проектных компаний. Также Туризм.РФ софинансирует строительство обеспечивающей инфраструктуры по всей стране: дорог, сетей теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Регионам корпорация оказывает консультационную помощь по привлечению инвестиций в гостиничный бизнес, участвует в создании мастер-планов туристических территорий, помогает в преодолении административных барьеров. На сегодня в портфеле Туризм.РФ на разных стадиях реализации находится порядка двухсот проектов: это отели, гостиничные комплексы и горнолыжные курорты на Камчатке, в Пермском крае, Тверской, Тюменской, Воронежской областях, Республике Адыгея и других регионах. В ближайшие годы они будут введены в эксплуатацию и пополнят список локаций, отвечающих всем требованиям современного туриста.

Кроме того, в целях развития и популяризации внутреннего туризма в нашей стране предпринимателям туриндустрии доступен ряд мер поддержки на цифровой платформе МСП.РФ по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Так, бизнес привлекает кредиты с помощью зонтичных поручительств и инструментов Национальной гарантийной системы, а в сентябре 2024 года была запущена специальная программа развития туризма для предприятий малого и среднего бизнеса. Регионы публикуют на платформе МСП свои заявки на создание инфраструктуры по пути следования популярных автомаршрутов, а предприниматели могут подать заявку на реализацию этих инвестпроектов (ресторанов, глэмпингов, развлекательных комплексов и т.д.).

Как уже сообщало ИА Регнум, сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства.