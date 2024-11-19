Москва, 19 ноября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 19 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — сообщили в Минобороны.

18 ноября оборонное ведомство сообщило, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, обеспечивающим деятельность ВПК объектам энергетики.

Кроме того, удары были нанесены по местам подготовки операторов беспилотников и складам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах, уточнили в ведомстве.

По данным оборонного ведомства на 19 ноября, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 648 самолётов, 283 вертолёта, 36 259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 386 танков и других боевых бронированных машин Вооружённых сил Украины.

Также российские бойцы ликвидировали 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28 525 единицы специальной военной автомобильной техники противника.