Москва, 18 ноября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. В одной из самых перспективных высокотехнологических площадок особой экономической зоны (ОЭС) «Технополис Москва» под названием «Алабушево» сейчас проектируются и строятся 20 крупных промышленных и социальных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

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«20 крупных промышленных и социальных объектов проектируем и строим в «Алабушево» Это крупнейшая и одна из самых перспективных площадок ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь заработают высокотехнологичные производства по выпуску противоопухолевых препаратов и терапии орфанных заболеваний, мультимедийных автомобильных систем, SIM-карт и другие предприятия», — говорится в сообщении.

Собянин уточнил, что в «Алабушево» помимо промышленных объектов, часть из которых, например завод по производству российских глюкометров, были введены в эксплуатацию в этом году, а ещё восемь будут готовы в следующем, также развивается и социальная инфраструктура. Мэр отметил, что в настоящее время там достраивается спортивно-досуговый комплекс, в котором смогут заниматься ежедневно около 2 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября Москва также получила Гран-при национальной премии «Умный город» за развитие ИИ. В публикации уточняется, что за счёт использования в столице ИИ, который принимает решение вдвое быстрее человека, удалось значительно снизить нагрузку на операторов общегородского контакт-центра, ведь они теперь занимаются только сложными задачами.