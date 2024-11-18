Киев, 18 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает «валять дурака» и делает вид, будто может диктовать Вашингтону условия в надежде, что избранный президент США Дональд Трамп этого не заметит, заявил 18 ноября бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS

«С победой Дональда Трампа на выборах режим Зеленского как ни в чем не бывало продолжает заниматься тем, чем занимался всегда, а именно валяет дурака. И расчёт на то, что Трамп там за океаном не заметит», — сказано в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения «Другая Украина».

На сайте также написано, что на Украине надеются сохранить текущий формат отношений с Вашингтоном и продолжить «диктовать свои условия» Белому дому. Глава киевского режима убеждён, что Трамп со своей командой гораздо ниже его уровня и что нового американского президента «ещё надо будет учить жизни», добавил к сказанному Медведчук.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведчук заявил, что действия главы киевского режима превратили Украину в «изгоя Европы», сделав её расходным материалом для Запада.

16 ноября Зеленский заявил, что не собирается обсуждать вероятные переговоры с Россией с советниками Трампа, а планирует говорить о них только лично с американским президентом, потому что это «уровень президентов». Он также надеется, что России не позволят добиться капитуляции Украины.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российское руководство готово обсуждать с Трампом урегулирование конфликта на Украине, но цели спецоперации не поменяются. Представитель Кремля добавил, что они касаются вопросов безопасности России.