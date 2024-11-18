Астрахань, 18 ноября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Полиция задержала двух астраханцев, напавших с перцовым баллончиком и ножом на экс-футболиста сборной России, ныне тренера ФК «Ленинградец» Вадима Евсеева. Вместе с ним пострадал и его ассистент — Александр Шмарко.

РИА Новости/Александр Вильф Вадим Евсеев

Как сообщало ИА Регнум, вечером после игры с «Волгарём» тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шёл последними, совершили нападение. Злоумышленники были обезвреженыи переданы полиции.

«По предварительным данным, двое астраханцев 2002 и 2003 годов рождения, один из которых находится под следствием за мошеннические действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к троим мужчинам — представителям футбольного клуба и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку», — говорится в сообщении регионального ведомства МВД.

Вадим Евсеев рассказал, что его «пытались порезать». Сначала атаковавшие распылили ему в лицо газовый баллончик, а когда ассистент тренера попытался их остановить — достали нож. Александр Шмарко получил порез щеки. В результате инцидента госпитализировали трёх человек. Спортивный директор «Ленинградца» Денис Гагарин сообщил, что пострадавшие сотрудники клуба уже покинули больницу и готовятся вернуться в Санкт-Петербург. Самих нападавших доставили в отдел полиции №4 УМВД России по городу Астрахани. По факту нападения проводится процессуальная проверка.

17 ноября в Астрахани состоялся матч «Ленинградца» и местного футбольного клуба «Волгарь», который закончился счётом 1:1. Как ранее писало ИА Регнум, представители клуба считают, что произошедшее никак не связано с игрой.

Вадим Евсеев возглавил ФК «Ленинградец» в конце сентября. До этого он тренировал такие клубы, как «Кубань», «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик» и «Факел». Он также входил в состав сборной России по футболу на чемпионате Европы-2004 и играл за «Локомотив» и «Спартак».