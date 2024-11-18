Астрахань, 18 ноября, 2024, 05:22 — ИА Регнум. На шестикратного чемпиона России по футболу, экс-игрока сборной РФ и главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева напали с ножом и перцовым баллончиком в Астрахани. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба футбольного клуба «Ленинградец».

Yarnews.net Вадим Евсеев

«Вечером после игры с «Волгарём» тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шёл последними, совершили нападение двое преступников, вооружённых ножом и перцовым баллоном. Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо», — говорится в Telegram-канале футбольного клуба.

В ФК отметили, что в настоящее время все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, врачи оказали им необходимую помощь. В данный момент команда и штаб клуба находятся в одной из астраханских гостиниц. Представители «Ленинградца» заверили, что произошедшее никак не связано с прошедшей игрой с ФК «Волгарь», и выразили уверенность, что злоумышленники понесут наказание по всей строгости закона.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в крымской Феодосии на боксёра Дмитрия Двали было совершено нападение, в результате чего он получил серьёзную травму глаза. По его словам, возвращаясь после пробежки в отель, он вместе с товарищем и братом услышал крики. Оказалось, что толпа избивала молодого человека. Двали с другом заступились за него. В результате Двали получил перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет — только образы и различать день-ночь. У друга диагностировали перелом руки.

По делу об избиении боксёра задержали девять фигурантов. Им предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения, отметили в Следственном комитете.