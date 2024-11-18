Астрахань, 18 ноября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной России, главный тренер клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев сообщил, что испытывает проблемы со зрением после вооружённого нападения, совершённого на него в Астрахани.

РИА Новости/Алексей Филиппов Вадим Евсеев

В интервью «Матч ТВ» Евсеев рассказал, что находится в больнице.

«Есть повреждения, с ножом напали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице», — сказал тренер.

Позднее Евсеев сообщил, что его зрение восстановилось, но не полностью. По прогнозу врачей, для полного восстановления понадобится около 10 дней.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что напавшие на Евсеева были вооружены ножом и перцовым баллончиком. Помимо Евсеева, повреждения получил и ещё один тренер «Ленинградца» — Александр Шмарко. Напавшие были обезврежены сотрудниками клуба и переданы полиции.

Представители «Ленинградца» выразили уверенность, что инцидент никак не связан с прошедшей игрой против астраханского клуба «Волгарь», а также заявили: они не сомневаются, что злоумышленники понесут наказание по всей строгости закона. По факту нападения на Евсеева и Шмарко было возбуждено уголовное дело,