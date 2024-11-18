Одесса, Украина, 18 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В Одесской области боец ВСУ, вернувшийся из зоны боевых действий, отрубил голову пятилетней девочке. Об этом сообщает издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале со ссылкой на местные СМИ и полицию.

Полиция Украины

Жертвой стала внучка подруги, с которой украинский военнослужащий всю ночь пил. По данным местных пабликов, предполагаемый убийца приехал в отпуск.

«Мужчина всю ночь употреблял алкоголь, а когда утром проснулась девочка, ему это «не понравилось» и он её убил», — указано в публикации.

Уточняется, что после совершения преступления мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. Вскоре он сам вызвал полицию, которая его и задержала.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года бойцу ВСУ дали пожизненный срок за расстрел семерых жителей Мариуполя, среди которых женщины и дети. Суд установил, что с 30 марта по 6 апреля 2022 года 27-летний украинский морпех Иван Таран по приказу командира расстрелял четырёх мирных жителей дома на Никопольском проспекте. Двое мужчин и одна женщина скончались, ещё одна выжила, притворившись мёртвой.

Таран также расстрелял ещё двоих мирных жителей, женщину и ребёнка, на Доменной улице. От полученных ранений они скончались на месте. После этого он расстрелял двух мужчин, проезжавших мимо на велосипедах.