Донецк, 30 ноября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении 27-летнего украинского морпеха Ивана Тарана, расстрелявшего семерых мирных жителей Мариуполя, сообщили 30 ноября в Главной военной прокуратуре.

СК России. Кадр из видео Иван Таран

«Суд приговорил Тарана к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили в ведомстве.

Суд установил, что с 30 марта по 6 апреля 2022 года Таран находился в Мариуполе. По указу командира боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) произвёл выстрелы по четырём мирным гражданам, проживавших в доме по проспекту Никопольскому. Двое мужчин и одна женщина скончались, ещё одна выжила, притворившись мёртвой. Таран также расстрелял ещё двоих мирных жителей женщину и ребёнка на Доменной улице. От полученных ранений они скончались на месте. После этого он расстрелял двух мужчин, проезжавших мимо на велосипедах.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Верховный суд ДНР огласил приговор в отношении военнослужащего националистического объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максима Онипченко. Ему дали 24 года за обстрел из миномёта села в ДНР. По жилому массиву он произвёл не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами.

Верховный суд ДНР в сентябре приговорил к пожизненному заключению бойца ВСУ, 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода Владислава Кулыка за убийство мирных жителей Мариуполя. Исполняя приказ командования, военный убил семерых невооружённых мужчин и женщину.