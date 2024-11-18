Париж, 18 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к миру на Украине на фоне новостей о снятии ограничений на удары вглубь территории России западными вооружениями, назвав эту ситуацию безумием. Соответствующий пост опубликован на странице политика в соцсети X.

Zuma/TASS

«Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!» — отметил он.

Политик привёл также слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявляла, что такого рода разрешение будет рассматриваться российской стороной как прямое участие стран ЕС в украинском конфликте и приведёт к разрушительным последствиям.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, ссылаясь на источники, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму применять франко-британские дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow.

13 ноября Захарова предупредила, что, если НАТО разрешит украинской армии наносить удары вглубь РФ, Москва будет расценивать это как фактическое вступление стран альянса в прямой вооружённый конфликт. Последствия будут разрушительными для стран НАТО, отметила она.