Москва, 18 ноября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Суммарно более 6,5 тыс. человек за три дня подали заявки на регистрацию для участия во втором потоке программы «Время героев», сообщается 18 ноября на сайте указанного проекта.

РИА Новости/ Александр Казаков

Приём обращений начался 15 ноября. Заявки на регистрацию будут приниматься до 15 января 2025 года. Участники проекта пройдут обучение по магистерской программе.

Среди участников первого потока программы новые назначения получили более 10 слушателей её первого потока. Так, ИА Регнум сообщало, что Артём Жога стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов — врио губернатора Тамбовской области, Артур Орлов — руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев — членом Совета Федерации.

Новые назначения также поучили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Спикером городской думы Нижнего Новгорода стал Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.

1 ноября участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. При этом руководитель программы «Время героев» Мария Костюк будет временно исполнять обязанности губернатора Еврейской автономной области.