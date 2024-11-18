Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает безумием разрешать Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России. О том, что власти США, Франции и Великобритании вступили в фазу мести и безумия, глава государства заявил 17 ноября в ходе выступления на политическом конгрессе, которое транслировал телеканал VTV. Обсуждением такого события ознаменован новый, 998-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Ранее ряд иностранных СМИ со ссылкой не неназванные источники сообщили, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Отмечалось, что такой шаг связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Позже издание Figaro заявило, что Франция и Великобритания также разрешили киевским властям наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.

По данным Reuters, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют применить ракеты в Курской области уже в ближайшие дни. Белый дом отказывается от комментариев на эту тему.

Между тем президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что применение западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине и что Минобороны РФ изучает варианты ответа.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.