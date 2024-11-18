Ватикан, 18 ноября, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Посол Израиля в Ватикане Ярон Зайдман прокомментировал слова папы Римского Франциска о расследовании в секторе Газа и указал, что его страна 7 октября 2023 года стала жертвой геноцида. Об этом 18 ноября сообщает агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

Понтифик в готовящейся к публикации книге написал, что, «по мнению некоторых экспертов, происходящее в секторе Газа имеет характеристики геноцида». При этом папа Римский добавил, что произошедшее в секторе Газа нужно тщательно расследовать, чтобы понять, «есть ли соответствия техническому определению, сформулированному юристами и международными организациями».

В ответ посол Израиля в Ватикане написал, что при нападении движения ХАМАС в октябре 2023 года «произошла геноцидная резня израильских граждан», поэтому Израиль воспользовался своим правом на самооборону.

«Любая попытка назвать эту самооборону каким-либо другим именем означает изолировать еврейское государство», — подчеркнул Зайдман.

Ранее ИА Регнум сообщало, что папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди призвал положить конец логике вендетты на Ближнем Востоке и попросил прекратить огонь в зоне ближневосточного конфликта. Папа Римский напомнил, что у всех наций есть право на мир и безопасность, их территории не должны подвергаться нападению, а суверенитет должен гарантироваться диалогом, а не войной.

В пасхальном обращении 31 марта, говоря о военных конфликтах в мире, понтифик отметил необходимость обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и призвал уважать принципы международного права. Франциск также заявил о необходимости немедленного прекращения огня в регионе и подчеркнул, что от конфликтов страдает мирное население, особенно дети.