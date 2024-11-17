Электросталь, Московская область, 17 ноября, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Таксист на машине врезался в толпу людей, стоявших возле склада Wildberries в подмосковной Электростали, и сбил несколько человек. Об этом 17 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Пострадали, как минимум, три человека. Их госпитализировали», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, автомобиль сбил работников склада маркетплейса, стоявших возле контрольно-пропускного пункта.

Как уточнили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, пострадали три человека из подрядной организации, их незамедлительно доставили в больницу. Состояние пострадавших медики назвали стабильным. Компания находится на связи с подрядной организацией, которая отслеживает данные о состоянии своих работников.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Москве грузовик врезался в трамвай с пассажирами в районе станции метро «Войковская». Было опубликовано видео, как люди выбираются из общественного транспорта, помогая друг другу.