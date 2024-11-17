Москва, 17 ноября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Амкал» Степан Костюков получил открытый перелом ноги в товарищеском матче против московского «Динамо». Об этом 17 ноября сообщил бывший врач команды Артём Рыженко.

кадр из видео

«Информация от Алексея, моего коллеги из Амкала: перелом открытый. Кровотечение, сильнейшая боль», — написал Рыженко в Telegram-канале.

Он добавил, что по срокам восстановления пока сложно что-то сказать. По его словам, это займёт не менее трёх-четырёх месяцев, а скорее всего — гораздо больше.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929926" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Футболист «Амкала» получил тяжёлую травму в матче с московским «Динамо»

Костюков получил травму на 15-й минуте матча в результате столкновения с вратарём «Динамо» Андреем Кудравцом. Голкипер упал на ногу форварду. В течение нескольких минут врачи оказывали помощь игроку «Амкала» на поле, затем его унесли на носилках.

Как передавало ИА Регнум, нападающего футбольного клуба «Бордо» Альберта Хосуэ Элиса ввели в искусственную кому после того, как он получил травму головы во время матча с «Генгамом». Игрок неудачно упал на газон после столкновения с соперником в воздухе. В результате он потерял сознание и его унесли с поля на носилках.