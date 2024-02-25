Бордо, Франция, 25 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Нападающего футбольного клуба «Бордо» Альберта Хосуэ Элиса ввели в искусственную кому после того, как он получил травму головы во время матча с «Генгамом». Об этом сообщила газета Le Parisien.

Panoramic/Global Look Press Альберт Хосуэ Элис

В материале уточнили, что Элис неудачно упал на газон после столкновения с игроком «Генгама» в воздухе. В результате форвард хозяев потерял сознание и его унесли с поля на носилках.

Позже игрок «Бордо» пришёл в сознание, но медики всё равно решили погрузить его в искусственную кому. Это было необходимо для безопасной транспортировки в больницу, отметили в публикации.

Сейчас 28‑летний игрок в отделении интенсивной терапии. Диагноз пока неизвестен. В стационаре Элису провели операцию, она прошла успешно. Футболист остаётся в больнице в окружении членов семьи, подытожили авторы.

В текущем сезоне Элис сыграл 20 матчей. На счету форварда пять голов и две результативные передачи.

Матч, где он получил травму, завершился минимальной победой «Бордо» со счетом 1:0. Команда сейчас на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. После 26 матчей у неё 35 очков в розыгрыше лиги 2, отметили на портале.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября матч чемпионата Нидерландов по футболу между командами «Валвейк» и «Аякс» прервали из-за тяжёлой травмы вратаря хозяев поля Этьена Вассена.

Голкипер от удара форварда «Аякса» Брайана Бробби коленом в голову потерял сознание. Столкновение футболистов произошло на 84-й минуте. Вратаря унесли на носиках.

Судья при счёте 3:2 в пользу «Аякса» прервал матч. О состоянии здоровья голкипера не сообщалось. Известно лишь, что он пришёл в сознание, его госпитализировали.