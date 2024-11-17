Глава Удмуртии предупредил о возможной волне фейков после падения БПЛА
Ижевск, 17 ноября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. После падения беспилотника в Ижевске может последовать целая волна фейков, доверять следует только проверенной информации. Об этом 17 ноября заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Нужно настроиться на то, что сейчас будет целая волна фейков. Появится много «осведомлённых» людей, очевидцев, знакомых, у которых есть «достоверная» информация. На следующей неделе работаю в Москве, где планируем ряд встреч, в том числе и по этому инциденту», — написал он в Telegram-канале.
Бречалов сообщил, что провёл заседание регионального штаба с представителями регионального правительства, силовых структур и спасательных служб, администрации города и завода.
Глава республики подчеркнул, что все специальные и оперативные службы отработали по утверждённому регламенту, необходимые средства борьбы на ключевых объектах есть.
Также он сообщил, что мужчина, пострадавший в результате падения дрона на цех, уже находится дома.
Как передавало ИА Регнум, утром 17 ноября на цех машиностроительного завода в Ижевске упал беспилотник. В здании выбило стекла, серьёзных разрушений не последовало. Пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Бречалов призвал местных жителей не поддаваться панике и следить за подробностями случившегося в официальных источниках информации.