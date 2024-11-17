Ижевск, 17 ноября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. После падения беспилотника в Ижевске может последовать целая волна фейков, доверять следует только проверенной информации. Об этом 17 ноября заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Михаил Терещенко/ ТАСС

«Нужно настроиться на то, что сейчас будет целая волна фейков. Появится много «осведомлённых» людей, очевидцев, знакомых, у которых есть «достоверная» информация. На следующей неделе работаю в Москве, где планируем ряд встреч, в том числе и по этому инциденту», — написал он в Telegram-канале.

Бречалов сообщил, что провёл заседание регионального штаба с представителями регионального правительства, силовых структур и спасательных служб, администрации города и завода.

Глава республики подчеркнул, что все специальные и оперативные службы отработали по утверждённому регламенту, необходимые средства борьбы на ключевых объектах есть.

Также он сообщил, что мужчина, пострадавший в результате падения дрона на цех, уже находится дома.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 ноября на цех машиностроительного завода в Ижевске упал беспилотник. В здании выбило стекла, серьёзных разрушений не последовало. Пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Бречалов призвал местных жителей не поддаваться панике и следить за подробностями случившегося в официальных источниках информации.