Ижевск, 17 ноября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. В заводском цехе в Ижевске произошёл взрыв, предварительно, из-за падения беспилотника, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил утром 17 ноября глава Удмуртии Александр Бречалов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат», — написал глава региона в Telegram-канале.

По данным главы республики, в результате ЧП пострадал один человек. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, уточнил Бречалов, призвав местных жителей не поддаваться панике и следить за деталями случившегося в официальных источниках информации.

Как передавало ИА Регнум, вечером 16 ноября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить атаку с помощью двух беспилотников в Орловской области.

Перед этим Минобороны проинформировало об уничтожении пяти беспилотников над тремя российскими регионами. По данным министерства, два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, два — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.

В ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над территорией Брянской области. Помимо этого, в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.