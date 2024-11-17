Астрахань, 17 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Ленинский суд Астрахани отправил под арест мужчину, обвиняемого в двойном убийстве, совершённом в 1998 году. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило ТАСС.

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«В отношении этого задержанного человека ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление не вступило в законную силу и будет обжаловано», — сказали агентству в суде.

По данным следствия, 63-летний мужчина был задержан по обвинению в убийстве матери и дочери в ноябре 1998 года. Тогда он проник в квартиру семьи на улице Яблочкова, задушил женщин удавкой и похитил деньги и ценности на сумму 45 тыс. рублей.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, арестованный 20 лет назад уже был судим за убийство. Ему дали 19 лет колонии, но выпустили в 2023 году.

14 ноября ИА Регнум передавало, что суд арестовал 24-летнюю москвичку, подозреваемую в убийстве матери. Тело 47-летней женщины с травмой головы 12 ноября нашли на детской площадке в жилом комплексе в Новой Москве. По подозрению в совершении преступления задержали её дочь. Сообщается, что она пыталась сбежать в Италию.