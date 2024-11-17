Киев, 17 ноября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. У жителей Украины нет возможности высказывать альтернативную официальной точку зрения из-за страха репрессий. Об этом 17 ноября заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в интервью белорусскому информагентству БелТА.

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По его словам, жители Украины даже в семье боятся говорить о том, что думают на самом деле.

«Когда подходят на улице, делая какие-то соцопросы, люди или просто убегают, или говорят то, что будет нормально, за что не повезут на подвал», — сказал депутат.

Дмитрук уточнил, что на Украине невозможно иметь альтернативную точку зрения из-за «культа личности» главы киевского Владимира Зеленского, выстроившего систему, в рамках которой только его мнение является верным.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с обвинением в пытках и политических преследованиях со стороны режима Зеленского.

Бывший советник первого президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за репрессивных действий Киевского режима во главе с Зеленским в стране в какой-то момент может начаться гражданская война. По его словам, в стране ежедневно идут аресты, репрессии, расправы и различные суды.