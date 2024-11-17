Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Американский боксёр смешанного стиля Джон Джонс победил соотечественника Стипе Миочича в главном поединке турнира UFC 309 и защитил титул чемпиона лиги в тяжёлом весе.

Louis Grasse/Zuma/TASS Джон Джонс и Стипе Миочич

Встреча прошла 17 ноября в Нью-Йорке и завершилась техническим нокаутом в третьем раунде.

С учётом прошедшего боя 37-летний Джонс имеет 27 побед при одном поражении. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся из-за того, что он использовал запрещённые приёмы.

На счету Миочича 20 побед при пяти поражениях. После поражения от Джонса 42-летний боец объявил о завершении карьеры.

Как передавало ИА Регнум, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в поединке, который прошёл в ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне (штат Техас). Встреча длилась восемь раундов по две минуты каждый. Тайсон для этого боя вернулся на ринг после почти 20-летнего перерыва.

27-летний блогер победил 58-летнего спортсмена единогласным решением судей. Для Тайсона это стало седьмым поражением на ринге. За время спортивной карьеры он выиграл 50 боёв, из них 44 — нокаутом.