Тегеран, 17 ноября, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Иран в ближайшее время возобновит с европейскими странами переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД или «ядерной сделке». Об это 16 ноября заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

ИА Регнум

«Переговоры о возобновлении СВПД начались в 2021 году, при правительстве Эбрахима Раиси этот путь продолжился, мы достигли некоторых результатов, но не смогли его завершить», — приводит агентство Tasnim слова министра.

Аракчи добавил, что иранская стороны попыталась начать переговоры в Нью-Йорке во время визита президента Масуда Пезешкиана в сентябре на Генассамблею ООН.

«Мы были готовы начать, но это было остановлено из-за региональных проблем. Теперь европейцы готовы, и мы, вероятно, в ближайшее время начнем их», — заявил глава иранского дипведомства.

Как передавало ИА Регнум, Россия, Китай и Иран поддержали соглашение по ядерной сделке, несмотря на выход США. Её положения по-прежнему остаются в силе, говорилось в совместном заявлении трёх стран в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 4 июня.

Стороны напомнили о приложенных усилиях для восстановления ядерной сделки, однако западные страны-члены соглашения выбрали иной путь, несмотря на данные ранее обещания.

Полная реализация ядерной сделки сегодня могла бы разрешить большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана, а секретариат МАГАТЭ получил бы инструмент более широкого профиля для наблюдения, говорится в совместном заявлении. Кроме того, по мнению трех стран, полностью реализованная ядерная сделка работала бы в качестве инструмента по ограничению и сокращению напряжённости.

Вместе с этим постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 19 декабря прошлого года заявил, что США и их союзникам в Европе не смогут скрыть собственное нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий, поскольку именно они ответственны за срыв выполнения ядерной сделки. По его мнению, на Западе должны привести свою политику в соответствие с её буквой и духом.

Заключённая в 2015 году ядерная сделка с Ираном предполагала сворачивание ядерной программы в обмен на поэтапную отмену антииранских санкций. Договорённость заключили Россия, Иран, США, Китай, а также Великобритания, Франция и Германия. В 2018 году во время президентства Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки. Москва, указывая на отказ Запада выполнять свои обязательства и что на нём лежит ответственность за ситуацию с ядерным оружием, выступает за возобновление договорённости.