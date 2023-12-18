Вашингтон, 19 декабря, 2023, 01:32 — ИА Регнум. США и их союзникам в Европе на удастся скрыть собственное нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поскольку именно они ответственны за срыв выполнения ядерной сделки, заявил 18 декабря на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Mfa. gov. ir Переговоры по иранской ядерной сделке в Вене

«США и европейским участникам плана не удастся никакими нелегитимными односторонними действиями и нагнетанием напряжённости заретушировать собственное нарушение СВПД и резолюции 2231. Именно на этих странах лежит ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки», — сказал представитель России.

По словам Небензи, на Западе должны привести свою политику в соответствие с её буквой и духом.

Как сообщало ИА Регнум, также Небензя заявил, что Россия ожидает от Запада скорейшего отказа от политики односторонних ограничений против Ирана. Россия убеждена в безальтернативности СВПД, любые другие сценарии ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряжённой ситуации на Ближнем Востоке, сказал постпред РФ при ООН.

Россия готова к работе по полноформатному восстановлению договорённости вокруг ядерной сделки, если США и Иран смогут достичь понимания насчёт возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил в конце августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он утверждал, что Иран готов вернуться к формату переговоров в Вене. Такого же мнения придерживаются Россия и Китай. При этом США в рамках политики давления на неугодные страны занимает отстранённую позицию, отметил Рябков.

Заключённая в 2015 году ядерная сделка с Ираном предполагала сворачивание ядерной программы в обмен на поэтапную отмену антииранских санкций. Договорённость заключили Россия, Иран, США, Китай, а также Великобритания, Франция и Германия. В 2018 году во время президентства Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки. Москва, указывая на отказ Запада выполнять свои обязательства и что на нём лежит ответственность за ситуацию с ядерным оружием, выступает за возобновление договорённости.