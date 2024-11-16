Москва, 16 ноября, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку в Москве после того, как в некоторых торговых сетях были обнаружены личинки паразитов в рыбных консервах. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Управления службы по Москве.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о рыбных консервах с наличием личинок паразитов в сетевых организациях торговли «Пятерочка» и «Дикси», — говорится в Telegram-канале управления ведомства.

По данным ведомства, сотрудники службы не обнаружили живых личинок продукции «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная» по результатам проверки, при этом были найдены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis.

Вместе с этим Роспотребнадзор проверил пять магазинов торговой сети «Пятёрочка» и пять точек сети «Диски», где не обнаружили консервы производства ООО «Дефриз».

В ведомстве добавили, что служба направила запросы требованием пояснить указанные факты в X5 и АО «Дикси Юг», а также направила информацию о возможных нарушениях в консервах производителя ООО «Дефриз» в приморское Управление Роспотребнадзора.

«Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве», — заверили в службе.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее газета «Известия» написала, что консервы с личинками паразитов обнаружили в одном из магазинов сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге. Позже наличие личинок подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Так, личинки были обнаружены в консервах, на которых были указаны производители: ООО «Дефриз» из Владивостока, а также два предприятия «Прибой» и «Мурман — рыба» из Владимирской области.

При этом, как писали «Известия», в ООО «Дефриз» заявили, что не производят продукцию с 2023 года, а на заводе «Мурман — рыба» отметили, что маркировка банок, в которых обнаружили личинок, не совпадает с оригинальной.

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой изъять из оборота консервы печени минтая по-приморски, в которых ранее были обнаружены личинки червей в одном из супермаркетов в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что Павлов попросил надзорные ведомства принять меры по пресечению реализации и изъятию из оборота рыбных консервов с видимыми паразитами, а также по привлечению нарушителей к ответственности.

Общественник отметил, что в последнее время в России участились случаи обнаружения личинок паразитов как в печени трески, так и в других рыбных консервах, сказано в материале.