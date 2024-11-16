Санкт-Петербург, 16 ноября, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой изъять из оборота консервы печени минтая по-приморски, в которых ранее были обнаружены личинки червей в одном из супермаркетов в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Известия».

ИА REGNUM

В публикации говорится, что консервы обнаружили в одном из магазинов сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге. Позже наличие личинок подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Так, личинки были обнаружены в консервах, на которых были указаны производители: ООО «Дефриз» из Владивостока, а также два предприятия «Прибой» и «Мурман — рыба» из Владимирской области.

При этом, как пишут «Известия», в ООО «Дефриз» заявили, что не производят продукцию с 2023 года, а на заводе «Мурман — рыба» отметили, что маркировка банок, в которых обнаружили личинок, не совпадает с оригинальной.

Однако в первой заявили «Известиям», что не выпускают консервы с 2023 года, во второй — что, исходя из лабораторных исследований, невозможно понять, о продукции какого изготовителя идет речь, заверив, что товары компании соответствуют всем требованиям техрегламента. На заводе «Мурман — рыба» сказали, что указанные банки — не их продукция, так как маркировка не совпадает.

Отмечается, что Павлов попросил надзорные ведомства принять меры по пресечению реализации и изъятию из оборота рыбных консервов с видимыми паразитами, а также по привлечению нарушителей к ответственности.

Общественник отметил, что в последнее время в России участились случаи обнаружения личинок паразитов как в печени трески, так и в других рыбных консервах, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Роскачество сообщило, что в подушках нескольких российских производителей обнаружены пылевые клещи.Ведомство провело экспертизу. Были исследованы подушки с наполнителем из пуха и пера 15 торговых марок. Проверялись 57 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки.

В середине октября Роспотребнадзор выявил 48 биологически активных добавок к пище, не соответствующих требованиям. Из оборота были изъяты более 118 тыс. упаковок содержащей запрещённые вещества продукции.