Санкт-Петербург, 16 ноября, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Смерть премьера Мариинского театра Владимира Шклярова не была криминальной, он погиб из-за того, что сорвался с карниза пятого этажа. Об этом 16 ноября сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Алексей Даничев/РИА Новости

По информации телеканала, у 39-летнего артиста были проблемы с алкоголем и наркотиками. Шкляров 15 ноября попросил жену запереть его в квартире, чтобы он не мог купить запрещённые препараты, что она и сделала.

В результате артист решил выбраться на улицу, перебравшись на балкон соседей, но их не было дома. Он вернулся на свой балкон, позвонил соседям и попросил их приехать домой. Когда они выполнили просьбу, мужчина сновал начал перебираться к ним и сорвался.

Владимир Шкляров работал в Мариинском театре с 2003 года. В 2011 году он стал ведущий солистом балета. В 2020 году получил звание заслуженного артиста РФ. Он играл главные роли в постановках «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и других.

Во время театрального сезона Шкляров был премьером Баварского государственного балета, а с 2017 года был приглашённый премьер труппы.

Мариинский театр выразил соболезнования в связи с гибелью Шклярова, назвав его смерть огромной утратой для коллектива. Дату прощания с артистом назовут позже.