Москва, 16 ноября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. На улицах Москвы установили 87 новых городских указателей к объектам, связанным с великими путешественниками. Об этом 16 ноября сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

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«Пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади, семь — к улице Семёнова-Тян-Шанского, восемь укажут путь к дому, где родился выдающийся ученый Пётр Кропоткин. Это часть исторической навигации, которую мы развиваем с 2020 года», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, тогда к 75-летию Победы установили первые указатели с QR-кодами о героях Великой Отечественной войны. Позже в столице появились таблички с информацией о покорителях космоса, великих полярниках, писателях и композиторах. В текущем году список пополнили географы, антропологи, ботаники и другие выдающиеся люди.

Как сообщало ИА Регнум в октябре, с начала 2024 года в Москве установили более 4 тыс. новых домовых и городских указателей. Продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году.

Все навигационные элементы в Москве разработаны в соответствии с единым стандартом. Синие таблички с белыми буквами удобны для чтения и органично встроены в архитектурное пространство улиц. В текущем году также появились два новых элемента навигации — информационные модули и указатели-стойки. Их разместили в парке Победы на Поклонной горе.