Москва, 19 октября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. С начала 2024 года в Москве установили более 4 тыс. новых домовых и городских указателей. Об этом 19 октября сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

По его словам, продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году.

«За это время в городе появилось более 118 тыс. новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. За январь–сентябрь этого года установили 1149 городских указателей и более 2,9 тыс. домовых», — привёл его слова официальный портал мэра Москвы.

Все навигационные элементы в Москве разработаны в соответствии с единым стандартом. Синие таблички с белыми буквами удобны для чтения и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

В 2020 году на указатели добавили QR-коды, которые содержат информацию об известных личностях и помогают построить маршрут к связанным с ними объектам.

В текущем году также появились два новых элемента навигации — информационные модули и указатели-стойки. Их разместили в парке Победы на Поклонной горе.