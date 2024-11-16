Москва, 16 ноября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. На автовокзалах Москвы обновили схемы маршрутов. На новые постеры нанесли направления в страны СНГ, в различные города и новые регионы России. Об этом 16 ноября сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«В этом году с открытием автовокзала Красногвардейский мы завершили формирование единой навигации на этих объектах транспортной инфраструктуры Москвы», — процитировал Ликсутова официальный портал мэра столицы.

Навигационные элементы размещены в залах ожидания на автовокзалах Центральный, Северные Ворота, Южные Ворота, Саларьево и Красногвардейский. На единой схеме маршрутов каждый автовокзал получил свой цвет. Цветовой индикатор укажет пассажирам, откуда отправляются автобусы в тот или иной город. На схемах каждого из вокзалов нанесена более точная география рейсов с указанием всех городов, куда можно отправиться.

У некоторых направлений появились специальные пиктограммы, указывающие на наиболее интересные туристические маршруты. Также на схему нанесли крупные водоемы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе москвичам представили схему того, как будет выглядеть рельсовый транспорт столицы. В отличие от привычной схемы, которая сейчас представлена в московском транспорте, на географической обозначены железнодорожные и речные вокзалы, а также кольцевые автомагистрали, основные парки и водные объекты.

Кроме того, москвичам показали месторасположение новых линий метро, а также новые станции на уже существующих линиях и линию ВСМ-1 в Санкт-Петербург, которая строится по поручению президента России Владимира Путина.