Москва, 27 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Москвичам представили схему того, как будет выглядеть рельсовый транспорт столицы. Её можно увидеть в пространстве «Цифровая станция», сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В отличие от привычной схемы, которая сейчас представлена в московском транспорте, на географической обозначены железнодорожные и речные вокзалы, а также кольцевые автомагистрали, основные парки и водные объекты.

Кроме того, москвичам показали месторасположение новых линий метро, а также новые станции на уже существующих линиях и линию ВСМ-1 в Санкт-Петербург, которая строится по поручению президента России Владимира Путина.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что показатели развития московского рельсового каркаса являются одними из самых высоких в мире.

«В рамках программы развития транспортного комплекса столицы до 2030 года, которую представил Сергей Собянин, планируем открыть 39 новых станций метро, в том числе три новые линии, и запустить ВСМ-1», — сказал он.

Инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин добавил, что стремительное развитие транспортного комплекса Москвы происходит благодаря запросу москвичей на высочайший уровень сервиса и налаженный механизм обратной связи Дептранса с горожанами.