Таштагол, Кемеровская область, 16 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. При разборе завалов на обрушившейся шахте «Таштагольская» в Кемеровской области было найдено тело одного погибшего. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

МЧС России/ТАСС.

«В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка без признаков жизни. Принимаются меры к извлечению его на поверхность», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на месте продолжают работать экстренные службы и следователи. В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается технологическая документация и назначаются необходимые экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Таштагольская» произошло 16 ноября. По данным Следственного управления СК РФ по региону, под завалами может находиться один человек. В прокуратуре Кемеровской области заявили, что причиной обрушения стал подземный толчок.

Позднее в шахте зафиксировали повторный горный удар. Спасатели отошли на безопасное расстояние, работы на месте инцидента были приостановлены. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).