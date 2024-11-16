Кемерово, 16 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области обрушилась кровля на шахте «Таштагольская». Об этом 16 ноября сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

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«Предварительно установлено, что ночью 16 ноября 2024 года на шахте «Таштагольская» АО «Евраз ЗСМК» в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, под завалами может находиться один человек. В СК отметили, что в данный момент сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины обрушения.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября на руднике в Камчатском крае погибли трое рабочих. Их тела подняли на поверхность. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Генеральный директор АО «Быстринская горная компания» Александр Денебаев 18 октября заявил, что обрушения породы в штреке №3 не было. Что послужило причиной гибели людей, пока неизвестно.