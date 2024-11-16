Таштагол, Кемеровская область, 16 ноября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел повторный горный удар. Об этом 16 ноября сообщили в МЧС.

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«Спасатели отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Таштагольская» произошло 16 ноября. По данным Следственного управления СК РФ по региону, под завалами может находиться один человек. В прокуратуре Кемеровской области заявили, что причиной обрушения стал подземный толчок.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).