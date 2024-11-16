Таштагол, Кемеровская область, 16 ноября, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Обрушение горной породы на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошло после подземного толчка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта

«Сегодня, 16 ноября, в утреннее время после произошедшего в горном отводе шахты «Таштагольская» зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим в ведомстве региона отметили, что прокуратура города Таштагола по факту обрушения организовала проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Как передавало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Таштагольская» произошло 16 ноября. По данным Следственного управления СК РФ по региону, под завалами может находиться один человек. В СК отметили, что в данный момент сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины обрушения.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).