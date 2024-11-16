Киев, 16 ноября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский проведением репрессивной политики сам себе осложняет путь побега из Украины. Такое мнение высказал бывший советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Каждый ваш (Зеленского. — прим. Ред.) шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — отметил он.

Соскин также подчеркнул, что Зеленский фактически сосредоточил в своих руках всю власть в стране, однако не сможет удерживать её слишком долго из-за нехватки ресурсов.

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