Вашингтон, 16 ноября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Поставщики беспилотников для Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали наращивать выпуск дронов, не поддающихся влиянию системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Ashley Chan/Global Look Press

В материале от 15 ноября утверждается, что новые разработки сделают беспилотники украинской армии менее зависимыми от бесперебойной электронной связи.

«Данная технология является недорогой в производстве и позволит создавать устойчивые к воздействию РЭБ БПЛА в больших масштабах», — указано в тексте.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа командир инженерно-сапёрного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что тяжёлые дроны ВСУ «Баба-яга» стали бронировать. Подобная защита сделала их почти неуязвимым для стрелкового оружия. По его словам, у такого беспилотника есть полётное задание, и он должен пролететь по заранее указанным точкам, в которых дрон сбрасывает груз.

Участник спецоперации, командир взвода Юрий Деев отмечал, что для уничтожения «Бабы-яги» требуются приборы ночного видения. Украинские бойцы стараются запускать дроны всегда в разное ночное время. По словам Деева, у мощного беспилотника шесть винтов и вооружение, начиная от миномёта и заканчивая противотанковыми минами.